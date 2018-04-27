POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:45

Trump: “Kore savaşı sona erdi. Amerikalılar gurur duymalı”

ABD Başkanı Donald Trump, Koreli liderlerin artık savaş olmayacağına dair aldıkları ortak karar sonrasında, Kore savaşının sonra erdiğini ve Amerikan halkının gerçekleşen olaydan dolayı gurur duymaları gerektiğine dair bir tweet attı.Koreli...

Trump: 'Kore savaşı sona erdi. Amerikalılar gurur duymalı”
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ABD Başkanı Donald Trump, Koreli liderlerin artık savaş olmayacağına dair aldıkları ortak karar sonrasında, Kore savaşının sonra erdiğini ve Amerikan halkının gerçekleşen olaydan dolayı gurur duymaları gerektiğine dair bir tweet attı.

Koreli liderler bugün gerçekleşen tarihi anlaşmada ortak karara vardı. Koreli liderlerin, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması amacıyla ortak deklarasyon imzalamasından sonra ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan attığı mesajda, "Kore savaşı sona erdi. Amerika ve onun harika halkı gerçekleşen olaydan dolayı gurur duymalıdır" ifadelerini kullandı.
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