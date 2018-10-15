Trump, Kral Selman ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştüğünü açıkladı. Trump, Kral Selman’ın “Olayı çözmek için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz” dediğini aktardı. Trump, Kral Selman ile görüşmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Arabistan’a göndereceğini belirtti.