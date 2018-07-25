POLİTİKA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:17

Trump, Putin ile yapılacak zirveyi 2019’a erteledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmayı planladığı zirve gelecek yıla ertelendi.

Trump, Putin ile yapılacak zirveyi 2019'a erteledi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmayı planladığı zirve gelecek yıla ertelendi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton, yaptığı açıklamada Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 seçimine müdahalesiyle ilgili soruşturmasının devam etmesi nedeniyle ABD-Rusya zirvesinin 2019 yılına ertelendiğini söyledi. Bolton, “Başkan Donald Trump, Putin ile yapılacak bir sonraki ikili zirvenin cadı avı bittikten sonra gerçekleşmesi gerektiğine inanıyor. Bu yüzden toplantının yılın ilk yarısından sonra gerçekleşmesine karar verdik” dedi.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamada, Trump’ın Bolton’a sonbaharda bir toplantı için Putin’i Washington’a davet etmesi yönünde talimat verdiği belirtilmişti.
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