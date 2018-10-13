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13 Ekim 2018 Cumartesi 22:59

Trump, Rahip Brunson ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da dün serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson ile görüştü. Başkan Trump, Türkiye ile bir anlaşma olmadığının altını çizerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Türk...

Trump, Rahip Brunson ile görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da dün serbest bırakılan Rahip Andrew Brunson ile görüştü. Başkan Trump, Türkiye ile bir anlaşma olmadığının altını çizerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Bence bu ilişkilerimiz için büyük bir adım olacak” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, serbest bırakılıp ülkesine dönen Rahip Brunson ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. ABD Başkanı Trump, Rahip Brunson’un bu süreçte zor zamanlar geçirdiğini belirterek, “Türkiye için de kolay bir durum değildi. Onlar da bir sürü zor süreç yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bunu gerçekleştirebildiği için teşekkür ediyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, onun için de kolay değildi” ifadesini kullandı.

Trump, konuşmasının devamında Rahip Brunson’a görüşmede hazır bulunan ABD’li diplomatları işaret ederek “Belki onlara da teşekkür edebilirsin, çünkü beni gerçekten o kadar çok aradılar ki. Çok fazla aradılar. Ben de onlara, tamam konu üzerinde çalışıyoruz, dedim. Çünkü onlar senin çok büyük hayranınlar, şuan tüm dünya sana hayran. Tüm dünya senin ve ailenin hayranı” dedi.

Konuşmasına ailesini tanıtarak başlayan Rahip Brunson ise, “Özelikle Bakanlığa teşekkür etmek istiyoruz, gerçekten bunun için savaştınız. Normalin tersine, ofisi devraldığınızdan beridir, biliyorum ki bağlantıya geçtiniz” ifadelerini kullandı. Brunson, daha sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Senatör John Bolton başta olmak üzere birçok diplomata teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan Trump, Brunson’un açıklamarı üzerine bu konuda özelikle Cumhuriyetçi senatörlerin çok çabaladığını belirterek, “Başkan Yardımcısı Pence’e teşekkür etmek zorundayım. O harika bir iş çıkarıyor. Ve Dışişleri Bakanı Pompeo, günde bir kez bu konuyu konuştuğumuzu söyleyebilirim” şeklinde konuştu. Brunson’a rahat olmasını eve gidip kutlama yapmasını söyleyen Trump, “Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğini sormak istiyorum, bu soruyu sormak istiyorum” şeklinde takıldı. Rahip Brunson ise bu soruya, “Türkiye’yi seviyoruz, 25 yıldır orada yaşadık. Türk insanını seviyoruz” şeklinde yanıtladı. Türk insanının harika olduğunu belirten Trump ise “Onlar harika insanlar” dedi.

İkili görüşmenin ardından Rahip Brunson, Başkan Trump için dua etmek istediğini söyledi. Brunson’un sözleri üzerine Trump’ın “Sanırım buna bu odadaki herkesten daha fazla ihtiyacım var” cevabı gülüşmelere neden oldu. Daha sonra Rahip Brunson dizlerinin üzerine çökerek Trump için dua etti.

Yapılan duadan sonra sözü bir kez daha alan Trump, Türkiye ile bir anlaşmanın söz konusu olmadığını kaydederek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Bence bu ilişkilerimiz için büyük bir adım olacak. Geçen son birkaç ayda, gerçekleşen şeyler sebebi ile çok sert ilişkilerimiz oldu” ifadelerini kullandı.
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