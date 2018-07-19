POLİTİKA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:17

Trump: "Rusya’yla ikinci toplantımızı sabırsızlıkla bekliyorum’’

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikinci kez görüşmenin sinyallerini verdi.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada Rusya’yla ikinci kez bir araya gelebileceklerini...

Trump: 'Rusya'yla ikinci toplantımızı sabırsızlıkla bekliyorum''
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikinci kez görüşmenin sinyallerini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada Rusya’yla ikinci kez bir araya gelebileceklerini ifade etti. Trump, “Rusya ile yapılan zirve, halkın gerçek düşmanı olan yalan haber medya dışında, büyük bir başarıydı. İkinci toplantımızı sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece terörizm, İsrail için güvenlik, nükleer silahların yayılması, siber saldırı, ticaret, Ukrayna, Orta Doğu barış, Kuzey Kore ve daha fazlası gibi konuları görüşeceğiz. Bu problemler için kolay ve zor cevaplar var. Ama hepsi çözülebilir” ifadelerini kullandı.
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