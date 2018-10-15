Trump: “Türkiye ile bir anlaşma yapmadık”

ABD Başkanı Donald Trump serbest bırakılan Papaz Andrew Brunson ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı, Trump “Brunson’un serbest bırakılması için bir anlaşma yapmadık” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump serbest bırakılan Papaz Andrew Brunson ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı, Trump “Brunson’un serbest bırakılması için bir anlaşma yapmadık” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump serbest bırakılan Papaz Andrew Brunson ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, Rahip Brunson’ın serbest bırakılması için bir anlaşma yapılıp yapılmadığı hakkındaki sorulara cevaben, “Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadık” dedi. Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin soruya ise, “Bugün Türkiye için iki gün önce olduğundan çok farklı hissediyorum, Türkiye’ye karşı çok iyi hislerim var, iki gün önce ise yoktu” cevabını verdi.