POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:37

Trump: “Türkiye ile bir anlaşma yapmadık”

ABD Başkanı Donald Trump serbest bırakılan Papaz Andrew Brunson ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı, Trump “Brunson’un serbest bırakılması için bir anlaşma yapmadık” dedi.

Trump: 'Türkiye ile bir anlaşma yapmadık”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ABD Başkanı Donald Trump serbest bırakılan Papaz Andrew Brunson ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı, Trump “Brunson’un serbest bırakılması için bir anlaşma yapmadık” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump serbest bırakılan Papaz Andrew Brunson ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, Rahip Brunson’ın serbest bırakılması için bir anlaşma yapılıp yapılmadığı hakkındaki sorulara cevaben, “Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadık” dedi. Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin soruya ise, “Bugün Türkiye için iki gün önce olduğundan çok farklı hissediyorum, Türkiye’ye karşı çok iyi hislerim var, iki gün önce ise yoktu” cevabını verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku