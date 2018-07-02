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02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:49

Trump, yeni seçilen Meksika Devlet Başkanı Obrador’ı kutladı

ABD Başkan Donald Trump, Meksika’da Pazar günü yapılan başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Meksika’nın yeni devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador’a sosyal medya Twitter üzerinden kutlama mesajı yayınladı.ABD...

Trump, yeni seçilen Meksika Devlet Başkanı Obrador'ı kutladı
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ABD Başkan Donald Trump, Meksika’da Pazar günü yapılan başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Meksika’nın yeni devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador’a sosyal medya Twitter üzerinden kutlama mesajı yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meksika’nın bir sonraki başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’u kutlarız. Onunla çalışmayı çok istiyorum. Hem Amerika hem de Meksika’ya fayda sağlayacak çok şey var”şeklinde açıklamalarda bulundu.

Meksika’da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador’un destekçileri, resmi sonuçlar açıklanmadan, açık ara ezici cumhurbaşkanlığı galibiyetini sokaklarda kutluyorlar.
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