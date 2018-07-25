Trump’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayınlandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, avukatı Michael Cohen ile evlilik dışı ilişkisi olduğu iddia edilen model hakkında konuştukları ses kaydı yayınlandı.

Model Karen McDougal’in anlattıklarını doğrular nitelikteki ses kasetinin içinde, Trump yaklaşık 10 yıl önce evlilik dışı bir ilişki yaşadığını ve nasıl örtbas edileceğini Cohen ile tartışıyor. Yayınlanan ses kasetinde Donald Trump, avukatı Michael Cohen ile yıllar önce yaşadığı ilişki hakkında ne yapacakları ile ilgili avukatına talimatlar vererek, “Nakit ödeme yapma” diyor.

Karen McDougal, Trump ile ilişkilerinin, ABD Başkanı’nın küçük oğlu Barron Trump’ın doğumundan hemen sonraya denk geldiğini açıklamıştı. McDougal, daha önce Trump’la ilişki hakkında konuşmaması için 150 bin dolar aldığını ve bir gizlilik sözleşmesi imzaladığını açıklamıştı. McDougal geçtiğimiz günlerde gizlilik sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki mücadele başlatmıştı.