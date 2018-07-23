Trump’dan Kuzey Kore açıklaması: “Çok mutluyum”

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yürütülen müzakerelere ilişkin “Çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımında Kuzey Kore’yle ilgili kendi düşüncelerine ilişkin yapılan “sahte haberleri” eleştirdi.

Trump, “9 aydır Kuzey Kore tarafından hiç füze fırlatılmadı. Aynı şekilde nükleer test de yapılmadı. Japonya mutlu, tüm Asya mutlu. Ancak sahte haberler bana hiç sormadan (her zaman anonim kaynaklar) kızgın olduğumu çünkü (müzakerelerin) yeterince hızlı gitmediğini söylüyor. Yanlış, çok mutluyum” dedi.