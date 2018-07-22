Trump’ın göçmen karşıtı politikası protesto edildi

ABD’de binlerce kişi, Başkan Donald Trump’ın birçok göçmen çocuğun ailelerinden ayrılmasına sebep olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) politikalarını protesto etti.

ABD’de binlerce kişi, Başkan Donald Trump’ın birçok göçmen çocuğun ailelerinden ayrılmasına sebep olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) politikalarını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere karşı ’sıfır tolerans’ politikası tepki toplamaya devam ediyor. Los Angeles’ın merkezindeki McArthur Park’ta toplanan 16 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) uygulamaları protesto edildi. “Aileler Bir Arada Olmalı” protestosuna büyük sivil toplum kuruluşları da katıldı. Protestocuların geçeceği yolları araç trafiğine kapatan polis, göstericilere yol boyunca eşlik etti.

İlk toplanma noktasında kısa konuşmaların ana hedefi hükümetin ırkçı ve ayrımcı politikaları oldu. Konuşmacılardan bir kadın, “Burası Nazi Almanya’sı değil. Her gittiğim yere doküman ve kimlik taşımak zorunda değilim” dedi. “Trump / Pence Gitmeli”, “Çocuklar pazarlık malzemesi değildir”, “Biz Aileyiz” ve “Ayrımcı Başkan” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler konuşmaların ardından yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında “Birleşen insanlar asla parçalanmaz”, “Göçmenler yükselsin, Sınır dışılar dursun”, “Adalet için savaşıyoruz, özgürlük için savaşıyoruz” ve "Filistin’den Meksika’ya, tüm duvarlar yıkılsın” sloganları atıldı.

İHA mikrofonuna konuşan Neha Syed, “Bugün burada göçmenler için bulunuyorum. Hükümet tarafından ötekileştirilen, seyahati engellenen Müslümanlar dâhil herkes için bulunuyorum. ICE kapatılmalı” dedi.

Amerikan Kızılderili Hareketi’nden kendini Native (Yerli) olarak tanıtan bir kişi de İHA mikrofonuna, “Bugün ABD Hükümetinin sıfır tolerans politikası ile çocukları sınırdan ailesinden ayırması konusuna dikkat çekmek için bulunuyorum. Ahlaksız ve iğrenç bir politika. Tek bir şahıs olarak da değil Amerikan Kızılderili hareketi olarak buradayız” diye konuştu.

Yürüyüşün sonunda kalabalığa seslenen Sağlıklı California Hareketi öncülerinden emekli sosyal danışman ve Emekli Amerikalılar Derneği üyesi 74 yaşındaki aktivist Bonnie Coleman, “Burada bir araya gelmemizi sağlayan Beyaz Saray’da yaşayan kendini beğenmiş kabadayı tarafından yürütülen insanlık dışı, ırkçı politikalar” dedi. Coleman ayrıca kalabalığı “yanlışa düşmeyin” diye uyararak bu politikanın en sert bu dönem uygulandığını ancak ailelerin göç ederken güvenlik güçleri veya seyahat şartları nedeni ile on yıllardır ayrılmak zorunda kaldığını anlattı. “ABD uzun zamandır Güney Amerika’nın politikalarına, askeriyesine, ekonomisine karışıyor ve orada yaşamı dayanılmaz kılıyor” diyen Coleman “İnsanlar ayrılmak ve göç etmek zorunda kalıyor” dedi.

34’üncü bölge kongre adayı Kenneth Maija’yı temsilen konuşan Ana ise Cumhuriyetçi ve Demokratların bu işte bir arada olduklarını belirterek, ICE ve gözaltı merkezlerinin yaptıklarını artık bırakmaları ve çocuklara çocuk gibi davranmaları gerektiğini ifade etti.

’Biraz Saldırgan’ isimli sosyal medya hesabıyla bağımsız gazetecilik yapan Elijah Schaffer de gösteride yer alma sebebinin ’Amerikan kültüründe gerçekleşen olayların gerçek yüzünü göstermek’ olduğunu söyleyerek, “Aileler Bir Arada Olmalı-2 yürüyüşüne geldik ve gördük ki burada bir grup sinirli insan var. Bizleri ırkçı olarak suçlarken aslında ters ırkçılık yapıyorlar. Beyaz olduğumuz için bizim oradan ayrılmamızı istediler” açıklamasında bulundu.

Yürüyüş ve gösteri genel olarak sorunsuz geçerken, Los Angeles Polis Departmanına bağlı polisler zaman zaman Trump destekçisi küçük gruplar ile çıkan tartışmaların büyümesini önledi. Polis, Trump destekçisi grubu güvenlik sebebi ile araçlarına kadar eşlik ederek bölgeden uzaklaştırdı.

Konuşmaların ardından kalabalık olaysız dağıldı.