Trump’tan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim’den bu yana haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak, "Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu. Kaşıkçı’ya ne oldu bilmek zorundayım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim’den bu yana haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak, "Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu. Kaşıkçı’ya ne oldu bilmek zorundayım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı. Fox News kanalında yayınlanan Fox & Friends programında konuşan Trump, mesele ile yakından ilgilendiklerini ifade ederek, “Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu. Kaşıkçı’ya ne oldu bilmek zorundayım” dedi.

"Türkiye ile yakından çalışıyoruz" diyen Trump, “Gazetecilere bunların yapılmasına izin veremeyiz, her şeyi öğrenmek istiyoruz. Neler olduğunu anlamak istiyoruz. Bu durum bizim ve White House için çok ciddi bir durum” ifadelerini kullandı.