Trump’tan kayıp gazeteci Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili açıklama yaptı. Trump, "Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum" dedi. Suudi yetkililerle henüz görüşmediğini söyleyen Trump, bu konuda bilgi alacağını belirtti.