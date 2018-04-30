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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:15

Trump’tan Kore zirvesi için ’Barış evi’ talebi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği tarihi zirvenin Kuzey ve Güney Kore sınırında yer alan Barış Evi’nde düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Trump'tan Kore zirvesi için 'Barış evi' talebi
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği tarihi zirvenin Kuzey ve Güney Kore sınırında yer alan Barış Evi’nde düzenlenmesi önerisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Kuzey Kore zirvesi için mekan önerisinde bulundu. Twitter’dan açıklama yapan ABD Başkanı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom’un Güney Kore’ye ait kısmında bulunan Barış Evi’nde görüşmek istediğini ifade etti. Trump, "Görüşme için çok sayıda ülke düşünülüyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore’nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha sembolik, önemli ve kalıcı bir mekan olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri ile Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 27 Nisan’da Barış Evi’nde bir araya gelmişti.
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