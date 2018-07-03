POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 16:48

Tunus tarihinde ilk kadın belediye başkanı

Tunus Belediye Meclisin’de bugün yapılan oylamada Nahda Hareketi Partisi adayı Suad Abdel Rahim, başkent Tunus’un ilk kadın belediye başkanı seçildi.Tunus Belediye Meclisin’de üyeleri bugün başkentin yeni belediye başkanını seçmek oylama...

Tunus tarihinde ilk kadın belediye başkanı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tunus Belediye Meclisin’de bugün yapılan oylamada Nahda Hareketi Partisi adayı Suad Abdel Rahim, başkent Tunus’un ilk kadın belediye başkanı seçildi.

Tunus Belediye Meclisin’de üyeleri bugün başkentin yeni belediye başkanını seçmek oylama yaptı. Oylamanın birinci turunda 60 meclis üyesinin yaptığı oylamada Nahda Hareketi’nin adayı Suad Abdel Rahim 26 oy alırken, Nida Tunus’un adayı Kemal İdir ise 22 oyda kaldı. Adaylar mutlak çoğunluğu bulamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Adaylar ikinci tur oylamasında da aynı sonuçları elde edince en fazla oyu alan Nahda’nın kadın aday Suad Abdel Rahim, başkent Tunus’un ilk kadın belediye başkanı oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku