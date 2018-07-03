Tunus tarihinde ilk kadın belediye başkanı

Tunus Belediye Meclisin’de bugün yapılan oylamada Nahda Hareketi Partisi adayı Suad Abdel Rahim, başkent Tunus’un ilk kadın belediye başkanı seçildi.

Tunus Belediye Meclisin’de üyeleri bugün başkentin yeni belediye başkanını seçmek oylama yaptı. Oylamanın birinci turunda 60 meclis üyesinin yaptığı oylamada Nahda Hareketi’nin adayı Suad Abdel Rahim 26 oy alırken, Nida Tunus’un adayı Kemal İdir ise 22 oyda kaldı. Adaylar mutlak çoğunluğu bulamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Adaylar ikinci tur oylamasında da aynı sonuçları elde edince en fazla oyu alan Nahda’nın kadın aday Suad Abdel Rahim, başkent Tunus’un ilk kadın belediye başkanı oldu.