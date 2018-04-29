POLİTİKA:
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29 Nisan 2018 Pazar 19:29

Tunus’ta bir ilk: ordu ve emniyet mensupları sandık başında

Tunus’ta 6 Mayıs’ta yapılacak yerel seçimler için, ordu ve emniyet mensupları, Tunus tarihinde bir ilki gerçekleştirerek sandık başına gitti.Tunus, 2011 yılında gerçekleşen Yasemin Devrimi’nden sonra ilk kez yerel seçimlere gidecek. 6...

Tunus'ta bir ilk: ordu ve emniyet mensupları sandık başında
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Tunus’ta 6 Mayıs’ta yapılacak yerel seçimler için, ordu ve emniyet mensupları, Tunus tarihinde bir ilki gerçekleştirerek sandık başına gitti.

Tunus, 2011 yılında gerçekleşen Yasemin Devrimi’nden sonra ilk kez yerel seçimlere gidecek. 6 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel oy kullanımından önce, bugün ordu ve emniyet mensupları, güvenlik gerekçeleriyle sandığa bugün gitti. Güvenlik mensuplarının Tunus tarihinde ilk kez oy kullandıkları seçimde, yaklaşık 36 bin kişi oy kullandı. 356 farklı noktada kullanılan oyların sayımı ise, seçimin gidişatına dair kamuoyunu yönlendirmemek amacı ile genel oy kullanımın gerçekleştirileceği 6 Mayıs günü sonrasına bırakıldı.
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