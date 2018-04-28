Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Halil Akkanat’ı yeniden atadı.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, YÖK’ün önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Halil Akkanat’ı yeniden atadığı bildirildi.
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil Akkanat atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Halil Akkanat’ı yeniden atadı.