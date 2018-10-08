POLİTİKA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:56

Türk Büyükelçiden, Pakistan Genelkurmay Başkanına ziyaret

Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Genelkurmay Başkanı General JKamar Cavid Bacva’yı ziyaret etti.

Türk Büyükelçiden, Pakistan Genelkurmay Başkanına ziyaret
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Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Genelkurmay Başkanı General JKamar Cavid Bacva’yı ziyaret etti.

Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve beraberindeki heyet Rawalpindi şehrinde bulunan ordu genelmerkezinde Genelkurmay Başkanı General Kamar Cavid Bacva’ya ziyarette bulundu. Pakistan Ordusu Basın Hizmetleri’nden (ISPR) yapılan açıklamada, görüşme sırasında bölgesel güvenlik sorunu da dahil olmak üzere ortak sorunlar görüşüldü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz ay Pakistan’a gitmiş, Genelkurmay Başkanı General Kamar Cavid Bacva’yı da ziyaret etmişti. Çavuşoğlu ve Bacva Pakistan ve Türkiye ilişkilerine, Ortadoğu’da gelişen durumun bölgesel güvenliğine ve her iki ülke arasında savunma ve güvenlik işbirliğinin ilerletilmesine yoğunlaşmıştı. Çavuşoğlu, Pakistan’ın bölgedeki çatışmaları önleme çabalarını takdir ederek iki kardeş ülke arasında daha iyi ilişkiler için çalışmaya devam edeceklerine söz vermişti.
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