Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye’deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 30 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımland
IHAAW015917-SIY/09-10-2018 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye’deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 30 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 09.10.2018 01:59:17 TSI NNNN