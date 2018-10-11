POLİTİKA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:27

Türkiye-AB KİK üyelerinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret

TOBB, Türk-İş, TESK, TİSK, TZOB, Kamu-Sen, Memur-Sen ve Hak-İş başkanlarından oluşan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsilcileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Türkiye-AB KİK üyelerinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
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TOBB, Türk-İş, TESK, TİSK, TZOB, Kamu-Sen, Memur-Sen ve Hak-İş başkanlarından oluşan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların temsilcileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye-AB KİK heyetini ağırladı. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında heyet adına bir açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye AB Karma İstişare Komitesi olarak Cumhurbaşkanımızla başladığımız ziyaretlerimize CHP Genel Başkanı ile devam ettik. Bu seçimlerden sonrası yeni dönemin ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun ziyaretiydi. Diğer siyasi partilerimizi de ziyarete devam edeceğiz. Bizler Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatının tüm kesimlerini temsil ediyoruz. Birlik ve dayanışma içerisinde hem ülke meselelerinde hem Türkiye’nin genel meselelerinde farklı kesimleri temsil etmemize rağmen birlikte her milli meselede ortak hareket etme tavrını geliştirdik. Bu kapsamda da özellikle yeni dönemin hayırlı olsun ziyaretiydi" şeklinde konuştu.

Ziyarete TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci katıldı.
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