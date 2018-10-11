Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifle, Kalkınma Bankası’nın çağdaş kalkınma ve yatırım bankacısı araçları kullanarak, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amaçlanıyor.

Kalkınma Bankası kanunun yürürlüğe girmesi ile kalkınma ve yatırım bankası olarak hiçbir hukuki tabi olmaksızın faaliyetlerine devam eder.

Kalkınma Bankası personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilir.

Tüzel kişiliğe haiz Türkiye Kalkınma Fonu, banka tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğünün ticaret siciline tescil olmasıyla süresiz olarak kurulur.

Türkiye Kalkınma Fonu ve fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile Bankanın fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanun uyarınca yürürlüğe konan ikincil mevzuata tabi değildir.

4456 sayılı Türkiye Kalınma Bankası A.Ş. Kuruluşu Hakkı’nda Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. (AUÖ-HM-Y)