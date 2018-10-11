Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi TBMM’den geçti
IHAAW031037-SIY/11-10-2018 - Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi TBMM’den geçti 11.10.2018 03:10:37 TSI NNNN
IHAAW031037-SIY/11-10-2018 - Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi TBMM’den geçti 11.10.2018 03:10:37 TSI NNNN
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