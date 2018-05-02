Türkiye ve Güney Kore ilişkileri geliştirme kararı aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki ülke arasında ticaret, eğitim, teknoloji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini kuvvetlendirmek üzere anlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki ülke arasında ticaret, eğitim, teknoloji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini kuvvetlendirmek üzere anlaştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, "Zirvede iki lider tarihi ve kültürel olarak iki kardeş ülke arasında stratejik ortaklığa vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kore ziyareti vesilesiyle ilişkilerini güçlendirme ve geliştirme kararı aldı" ifadesi yer aldı.

Erdoğan, Güney Kore Millet Meclisi Başkanının ziyaret ederek iki işbirliği konusunda işbirliği yapma görüşmelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yapılacak olan Kanal İstanbul projesinde yer almaları için davette bulundu.

İlk diplomatik ilişkilerin 1957’de kurulduğu Güney Kore’ye 2012 yılında ilişkilerin yükseltilmesi kararının alınmasından sonra Erdoğan’ın Güney Kore’yi ziyaret eden ilk Türk lider ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasında tarihi zirvenin yapılmasının ardından Güney Kore’yi ziyaret eden ilk lider olduğuna da vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kore yarım adasının nükleer silahlardan arındırılmasını ve kalıcı bir barış ortamının hazırlanmasını desteklediği belirtildi.

Yapılan ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki Kore liderinin gerçekleştirdiği zirveden dolayı tebrik etti. Liderler, Birleşmiş Milletler ve gayri resmi bir ortaklık olan Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) gibi uluslararası organizasyonlarda işbirliğini geliştirme kararı aldı. MIKTA’yı ülke liderlerinin bir formu haline geliştirme konusunda da anlaşma sağladıkları belirtildi. Söz konusu beş ülkenin MIKTA’nın dışişleri bakanları seviyesinde sürdürüldüğü aktarıldı.

Liderlerin; ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi konusunda ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını aradıkları da kaydedildi.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İki lider Güney Kore - Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasının iki ülke arasında, verimli ekonomik işbirliği ve ticari dengenin sağlanması için önemli bir kuruluş olduğuna vurgu yaptı."

Zirvenin ardından Güney Kore lideri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Mavi Saray’da sağlık ve refah gibi bazı konularda anlaşmalar imzaladı. Daha sonra Kore Devlet Başkanı ve eşi Kim Jung-sook Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akşam yemeği verdi.

Erdoğan, Güney Kore Millet Meclisi Başkanını da ziyaret ederek ikili işbirliği konusunda görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Korelilerden İstanbul’da yapılacak olan Kanal İstanbul projesinde yer almaları için davette bulundu.