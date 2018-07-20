Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik ilişkiler normalleştirilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok’u telefonla aradı. İki bakan, görüşmede Ankara ve Lahey büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, 11 Temmuz’da Brüksel’deki NATO Zirvesi marjında görüştü. Görüşmede Mart 2017’de Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren olayları ele alan iki bakan, iki ülkenin birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizdi. Bakanlar tarafından iki ülkenin 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürdüğü, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefiki olduğu ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunduğu belirtildi. İki bakan, Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etti. Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altı çizildi. NATO Zirvesi’ndeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif aldı. Hollanda Dışişleri Bakanı Blok’un bir mektup göndermesinin ardından Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanını telefonla aradı. Telefon görüşmesinde iki bakanın Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Bu doğrultuda bakanlar Ankara ve Lahey büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaştı. Bakanlar, ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanının 2018’in ikinci yarısında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaştı.