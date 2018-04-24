POLİTİKA:
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24 Nisan 2018 Salı 16:24

Türkiye ve İspanya arasında 2 anlaşma imzalandı

Başbakan Binali Yıldırım’ın Madrid temasları kapsamında İspanya ve Türkiye arasında farklı alanlarda 2 anlaşma imzalandı.

Türkiye ve İspanya arasında 2 anlaşma imzalandı
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Başbakan Binali Yıldırım’ın Madrid temasları kapsamında İspanya ve Türkiye arasında farklı alanlarda 2 anlaşma imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere hareket ettiği İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanyol mevkidaşı Rajoy ile baş başa görüşmeye gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında ulaştırma ile çevre ve şehircilik alanlarında anlaşmalar imzalandı. Başbakan Yıldırım, sonrasında beraberindeki heyet ve İspanyol yetkililerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.
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