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POLİTİKA:
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19 Kasım 2017 Pazar 13:03

Üçlü zirve öncesi Antalya’da kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi’de düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Zirvenin hazırlıkları çerçevesinde, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le bir araya geldi.

Üçlü zirve öncesi Antalya'da kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi’de düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Zirvenin hazırlıkları çerçevesinde, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımlarıyla 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi’de düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Zirve’nin hazırlıkları çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le bugün Antalya Belek’te bir otelde bir araya geldi. Saat 11.00’de başlayan görüşmenin ardından Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.

Görüşmenin yapıldığı otel çevresinde ise adeta kuş uçurtulmuyor.

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