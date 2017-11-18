Kayseri’de MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, “26 Kasım’da Ankara çok başka bir güne şahitlik edecektir” dedi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Başbuğ Alparslan Türkeş’i Anma etkinlikleri düzenlendi. Yamaç Paraşütü İndirme Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da katıldı. Kılavuz etkinlik alanında MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy tarafından karşılandı. Burada Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz yaptı. Kılavuz konuşmasında etkinlikler hakkında bilgiler vererek, “Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendinin doğumunun 100. yılını idrak etmekteyiz. Dolayısıyla biz ülkü ocaklılar, ülkü ocaklarının kurucusu rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş adına yurt genelinde çeşitli etkinliklerimizi kararlı bir şekilde devam ettirmekteyiz. Bu çalışmalarımızın içerisinde eğitim faaliyetlerimiz vardır. Başbuğ Alparslan Türkeş’e yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleşiyor. Mektup yazılmasından tutun şiir yazılmasına, kitapların çıkarılması, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından çıkarılan derginin kendisine ait özel bir şekilde çıkartılması, konferanslarımız, eğitim seminerlerimiz çok yönlü faaliyetlerimiz Başbuğumuz Alparslan Türkeş adına gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan ise spor faaliyetlerimiz var. Spor faaliyetlerimizi başta Türkiye’deki bütün ilçelerimizde gerçekleştirmiş durumdayız. Atletizm ile başladık, ilçe ocaklarımız aracılığıyla sporcu arkadaşlarımızın katılımıyla derece yapan kardeşlerimiz elemeler sonrasında illere katılma hakkı kazandılar. İllerde derece yapan kardeşlerimiz ile birlikte tekrar yarışma oldu. Her ilden kazanan bir arkadaşımız şuan Kayseri’de bulunmaktalar. Burada o kardeşlerimizin yarışması neticelendirilecektir. Yine Türkiye genelindeki futbol takımlarının müsabakaları gerçekleştirildi. Sivas Ülkü Ocaklarını temsilen diğeri de Bursa Ülkü Ocaklarını temsilen takımlarımız Kayseri’de bulunmaktalar” ifadelerini kullandı.

“26 Kasım’da Ankara çok başka bir güne şahitlik edecektir”

26 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan organizasyonun teşkilatlara büyük motivasyon kaynağı olacağını aktaran Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz; “Allah nasip ederse 26 Kasım’da Ankara çok başka bir güne şahitlik edecektir. Türkiye’de ülkü ocaklarının gücü, çalışmaları, mücadelesi, varlığı görkemli bir şekilde Ankara’da sergilenecektir. Bu Allah’ın izniyle tarihe derinden bir iz bırakacaktır. Dinamik, imanlı, inançlı, şuurlu, ahlaklı yiğit ülküdaşlarımızla birlikte tarihi programı gerçekleştirecek; tarihte görülmemiş bir organizasyon olacak. Türklüğünü haykıranlara, ülkücülüğünü ifade edenlere bir ömür boyu enerji kaynağı olacak. Türk Milleti’ne, dünya Türklüğüne, mazlum milletlerdeki soydaşlarımıza bir can katacaktır. Allah’ın izniyle bu organizasyonumuz tüm teşkilatlara ayrı bir motivasyona vesile olacaktır” ifadelerini kullandı



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Etkinliklerde çeşitli spor gösterileri de sergilendi.