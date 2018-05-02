POLİTİKA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:28

Üniversite öğrencisi milletvekili aday adayı oldu

Nevşehirli üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali Yasir Gölbaşı, milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti’ye başvuru yaptı.24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti’de bugün sona...

Üniversite öğrencisi milletvekili aday adayı oldu
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Nevşehirli üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali Yasir Gölbaşı, milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti’ye başvuru yaptı.

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti’de bugün sona erecek olan aday adaylık başvurusunda 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Yasir Güneş aday adaylık başvurusunda bulundu. Üniversite öğrencisi gencin adaylık başvurusunu ise AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar aldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü 1.sınıf öğrencisi Ali Yasir Gölbaşı, "Gençlerin sesini mecliste bizim yansıtabileceğimizi düşündüğüm için aday oldum" dedi. Gölbaşı, “Nevşehirliyim ama şuanda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Tarih bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. 2017 yılında yapılan referandum sonrasında Cumhurbaşkanımız ve Türk milletinin biz Türk gençliğine açmış olduğu mecliste söz hakkı vermiş olduğu için başvurumu yaptım. Bizler de bu yolun takipçisi olacağız. Gençlere yönelik yapılması gereken çalışmaların gençlerin yapacağına inanıyorum. Bu yüzden AK Parti’den milletvekili aday adaylık başvurumu yaptım” diye konuştu.
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