POLİTİKA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:23

Ünlü türkücü CHP’den Ardahan Belediye Başkan adaylığını açıkladı

DSP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.Faruk Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilere...

Ünlü türkücü CHP'den Ardahan Belediye Başkan adaylığını açıkladı
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DSP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

Faruk Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP’nin yerel seçimlerde özellikle Ardahan’da iddialı olduğunu söyleyerek, "Kazanan Ardahan olacak. 31 mart günü CHP’nin kazanması gerek. Çünkü Ardahan hak ettiği noktada değil. Her gün göç veren bir il konumunda" dedi.

Demir, Ardahan’ın topyekün kalkınması için kaynakları harekete geçirecek bir anlayışla harekete geçeceklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Yeni dönemde CHP’li Ardahan Belediyesi yapmakla yükümlü olduğu rutin belediye işleri yani? Yol, su, kaldırım, park, bahçe, bağ dışında artık Ardahan’ın topyekün kalkınması için kaynakları harekete geçirecek bir anlayışla harekete geçecektir. Eğitimde, sağlıkta, turizmde, ticarette ve sanayide yatırımı Ardahan’a çekmek için projeler geliştireceğiz. Türkiye ve dünyadaki yatırım, finans, ekonomik çevreleriyle Ardahan kaynaklarını buluşturacağız. Bir yatırım ve ARGE grubu oluşturmak zorundayız. Çünkü ekonomik kalkınma olmadan bölgede insanımızı tutmak mümkün değil. İstediğiniz güzellikte yolu yapın, istediğiniz güzellikte suyu getirin ama eğer doğduğu yerde bir çocuk doymuyorsa ve onun altyapısını hazırlayamıyorsa yöneticiler orada başarıdan söz etmek mümkün değil" şeklinde konuştu.
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