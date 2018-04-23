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23 Nisan 2018 Pazartesi 22:23

Uyum yasaları Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

ANKARA (İHA) – ’Anayasa değişikliği uyum paketi’ Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

Uyum yasaları Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
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ANKARA (İHA) – ’Anayasa değişikliği uyum paketi’ Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın imzasını taşıyan Seçim Kütükleri hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi, yurtdışında yaşayan vatandaşların 38 gün boyunca oy kullanabilmelerine imkan sağlayacak.

Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri aynı gün birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşalması halinde Cumhurbaşkanı seçimleri 45 gün içinde yapılacak. TBMM seçimlerine bir yıl veya daha az süre kalmışsa cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

Cumhurbaşkanlığına siyasi parti, gruplarının, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini almış siyasi partilerin ve en az 100 bin seçmenin aday gösterebileceği hüküm altına alınıyor.
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