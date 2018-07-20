POLİTİKA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:15

Valilere geniş yetki veren kanun teklifi komisyondan geçti

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Valilere geniş yetki veren kanun teklifi komisyondan geçti
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Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Valilerin yetkilerin genişleten, er ve erbaşların üzerlerinin aramasını sağlayacak Kanun Teklifi kabul edildi. Teklife göre; kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek;

Askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri Başkan’ı veya birim amirinin yazılı emri üzerine askeri mahallelerde kişilerin üstleri, araçları aranabilecek.

Sıkıyönetim Kanunu yürürlülükten kaldırılacak.

Birlik komutanı veya kurum amirinin yazılı emri üzerine askerlik yükümlülüğünü yerine getiren er ve erbaşların üstleri, özel kağıtları eşyaları aranabilecek.

Açık yerlerde toplantı ile yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla, kapalı alanlardaki toplantılar ise saat 24’e kadar yapılabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tarafı olduğu hukuki uyuşmazlıklarda, dava şartı karar öngörülen arabuluculuk dahil, arabuluculuk usulü uygulanmaz.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nda değişiklikler öngörülüyor.

Milli güvenliğe karşı faaliyetlerde bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum, veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisaklı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevlerinden çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilebilecek.

Gözaltı süresinin yakalama anından itibaren 48 saat, toplu işlenen suçlarda dört günü geçemeyecek.

Askeri mahallelerde yapılacak aramanın, Cumhuriyet savcısının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adi kolluk görevlileri tarafından yerine getirilecek. .

Cumhuriyet Savcıları tarafından verilen karaların yirmi dört saat içinde hakim onayına sunulacak. Hakim kararı en geç yarım dört saat içinde verecek.

Terör örgü veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karlı faaliyetlerde bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum, veya gruplara üyeliği , mensubiyeti, iltisaklı veyahut irtibatı kolsuzu sebebiyle kamu görevinden çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetler,, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kariyer memurlarının, haklarında iade kararı verilenlerin eski kadro, rütbe veya ünvana atanması ike ilgili Bakan onayı ile uygun görülmeyenlerin ilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilir.
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