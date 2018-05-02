POLİTİKA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:47

Vatan Partisi erken seçime ilişkin AYM’ye başvurdu

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, "100 bin imza için yurt dışında yaşayan vatandaşların Ankara’ya gelmesi gerekiyor. İmza verilmesi için 5 gün süre veriliyor. Biz seçmenlerin yurt dışında bulundukları yerde aday göstermelerini talep ettik" dedi.

Vatan Partisi erken seçime ilişkin AYM'ye başvurdu
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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, "100 bin imza için yurt dışında yaşayan vatandaşların Ankara’ya gelmesi gerekiyor. İmza verilmesi için 5 gün süre veriliyor. Biz seçmenlerin yurt dışında bulundukları yerde aday göstermelerini talep ettik" dedi.

Vatan Partisi yöneticileri, yurt dışında yaşayan vatandaşların cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen kriterlere itiraz ederek, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Sabah saatlerinde AYM’ye başvuran parti yetkilileri, öğlen saatlerinde YSK’ya geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz ve Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Beyhan Yıldırım, YSK’ya itirazlarını ve konunun incelenmesi gerektiğini iletti. Çıkışta basın açıklamasında bulunan Cengiz, "YSK’yı bu başvurumuz konusunda bilgilendirdik. 100 bin imza için yurt dışında yaşayan vatandaşların Ankara’ya gelmesi gerekiyor. İmza verilmesi için 5 gün süre veriliyor. Biz seçmenlerin yurt dışında bulundukları yerde aday göstermelerini talep ettik" şeklinde konuştu.
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