POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 18:26

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan : “Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topladık”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, “Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topaldık vatandaşımızdan” dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan : 'Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topladık”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, “Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topaldık vatandaşımızdan” dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve beraberindeki heyet Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ile 100 bin imza konusu ile ilgili görüştü. Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Reyhan, “Başkanla 16 Nisan referandumundan sonra getirilen 100 bin seçmenin aday göstermesiyle ilgili seçim takviminin nasıl işleyeceğini görüştük. Biz YSK’nın son derece iyi niyetli çalıştığını biliyoruz. Son derece daraltılmış ve kısaltılmış bir seçim takvimi var. Partiler bu seçimlere girebilmek için milletvekilleri pazarlıklarına, işporta tezgahlarına düşmüş durumda. Bu seçim takvimi seçimlerin sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesi için son derece elverişsiz koşullar var. Biz başkandan şunu öğrendik, 100 bin vatandaşın seçim kurumlarına giderek bir aday göstermesi için ön gördükleri süre seçim takviminde 5 gün olarak belirlenmiş” ifadelerini kullandı.

"Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topladık”

Başkandan bu sürenin bazı diğer sürelerden kısarak imza toplama süresinin artırılması yönünde talepte bulunduklarını belirten Reyhan, “100 bin seçmen aday gösterebilir, bu anayasa da tanınmış bir hak. Burada vatandaşın ilçe seçim kuruluna giderek aday göstermesi değil, örneğin E-devlet uygulanmasının devreye konulması gibi ya da adayın vatandaştan topladığı imzaları doğrudan buraya teslim etmesi gibi yöntemler de kullanılabilir. Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topladık vatandaşımızdan. 100 bine birkaç gün ulaşacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku