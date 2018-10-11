Vatikan, Papa Fransis için Kuzey Kore’den resmi davet bekliyor

Papa’nın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ı ziyareti konusunda spekülasyonların yükselmesi üzerine Vatikan sözcüsü, Papa Fransis’in Kuzey Kore’den resmi davet beklediğini açıkladı.

Vatikan sözcüsü Greg Burke, Güney Kore lideri Moon Jae-in’in gelecek hafta Vatikan’ı ziyaretinden önce Kim Jong-un Papa’yı daveti konusunda bir yorum yapmayacağını söyledi.

Gelecek hafta İtalya’yı ziyaret edecek olan Güney Kore Devlet Başkanı Moon’un 18 Ekim’de Papa’yı ziyaret edeceği, bu sırada Kuzey Kore Başkanı Kim’in Pyonyang’ı ziyaret etmesi için Papa’ya davet mesajını ileteceği kaydedildi.

Kim’in Moon ile yazın yaptıkları zirve görüşmesinde Papa’nın Pyonyang’ı ağırlamaktan memnun olacağını söylediği iddia edildi.