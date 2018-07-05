Vekiller yöresel tatları TBMM’ye taşıdı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. Kayıt için TBMM’ye gelen vekiller beraberlerinde bölgelerinin lezzetlerini de getirerek ikramda bulunuyor. Kayıtların yapıldığı TBMM Şeref Holü, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. Kayıt için TBMM’ye gelen vekiller beraberlerinde bölgelerinin lezzetlerini de getirerek ikramda bulunuyor. Kayıtların yapıldığı TBMM Şeref Holü, birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor.

Kaydını yaptıran AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, istişare halinde, yürüyen projeler hakkında çalışacaklarını belirterek milli iradenin kullanıldığını ifade etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise Hatay’da 6 yaşındaki Ufuk Tutar’ın kaybolmasıyla ilgili olarak, “Henüz haber çıkmadı. Biz sabır diliyoruz. Umutlu bir haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan kaydını yaptırdıktan sonra cezerye ikram etti. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Hüseyin Filiz kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere baklava dağıtırken, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise karpuz ve şalgam ikram etti. AK Parti Hatay milletvekilleri de kaydın ardından Hatay kömbe kurabiyesi ve kabak tatlısı ikramında bulundu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri salep ve fıstık, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da elma ve armut ikram etti.