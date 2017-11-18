Vergi müfettiş yardımcılarının atama dosyası Başbakanlık’ta

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, vergi müfettiş yardımcılarının atamalarının Başbakanlık’ta olduğunu söyledi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Özgür Kubuş ile İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ü ziyaret etti. TBMM’deki makam odasında gerçekleşen ziyarette VMD Genel Başkanı Kubuş, derneğin faaliyetleri ve yayınları hakkında bilgi verdi.

Vergi Denetim Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekleriyle kurulduğunu ve büyük bir reform olarak gördüklerini dile getiren Külünk, ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Külünk, üç yıldır terfi bekleyen 1, 2, 3, 4 promosyon vergi müfettiş yardımcılarının atama durumlarını yakından takip ettiğini söyledi. Külünk, atama dosyalarının Başbakanlık’ta olduğunu ve güvenlik soruşturmaları tamamlandıktan sonra atamaların yapılacağını ifade etti.



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VMD Genel Başkanı Kubuş, Milletvekili Külünk’e kendi yayınları olan Beyanname Düzenleme Rehberi ile plaket takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.