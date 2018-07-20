POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 16:33

Yemani, İran’ı Kızıldeniz’deki ıssız adalardan Husilere silah göndermekle suçladı

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el Yemani, İran’ı Kızıldeniz’deki insansız adaları Husilere silah göndermek için kullanmakla suçladı.

Yemani, İran'ı Kızıldeniz'deki ıssız adalardan Husilere silah göndermekle suçladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el Yemani, İran’ı Kızıldeniz’deki insansız adaları Husilere silah göndermek için kullanmakla suçladı.

Halid El Yemani, İran’ın Yemen’in batı kıyısındaki insansız adalara silah getirdiğini, daha sonra Husilerin bu adalarındaki silahları Yemen’e soktuğu konusunda delil olduğunu söyledi. Yemin, bu geniş alanın kontrol altında tutulmasının zor olduğuna işaret etti.

Yemani, Yemen hükümetinin, Irak hükümetinden Irak’taki aşırı Şii milisler için tedbir alınmasını isteyen talep yazısı göndermeye hazırlandığı kaydedildi. Halit Yemani, Yemen hükümetinin herhangi bir Arap ülkesinin içişlerine karışmama esasına dayalı Arap Ortak Faaliyeti içinde çalıştığına vurgu yaptı. Bakan Yemani, Yemen hükümetinin, Hizbullahın Yemen meselesine müdahaleleri konusunda Lübnan’dan cevap beklediğini kaydetti. Yemani, bunun, Yemen hükümetinin ve herhangi bir egemen devletin kabul edeceği bir durum olmadığına vurgu yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku