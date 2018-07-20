Yemani, İran’ı Kızıldeniz’deki ıssız adalardan Husilere silah göndermekle suçladı

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el Yemani, İran’ı Kızıldeniz’deki insansız adaları Husilere silah göndermek için kullanmakla suçladı.

Halid El Yemani, İran’ın Yemen’in batı kıyısındaki insansız adalara silah getirdiğini, daha sonra Husilerin bu adalarındaki silahları Yemen’e soktuğu konusunda delil olduğunu söyledi. Yemin, bu geniş alanın kontrol altında tutulmasının zor olduğuna işaret etti.

Yemani, Yemen hükümetinin, Irak hükümetinden Irak’taki aşırı Şii milisler için tedbir alınmasını isteyen talep yazısı göndermeye hazırlandığı kaydedildi. Halit Yemani, Yemen hükümetinin herhangi bir Arap ülkesinin içişlerine karışmama esasına dayalı Arap Ortak Faaliyeti içinde çalıştığına vurgu yaptı. Bakan Yemani, Yemen hükümetinin, Hizbullahın Yemen meselesine müdahaleleri konusunda Lübnan’dan cevap beklediğini kaydetti. Yemani, bunun, Yemen hükümetinin ve herhangi bir egemen devletin kabul edeceği bir durum olmadığına vurgu yaptı.