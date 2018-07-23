POLİTİKA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:02

Yeni kabinenin bakan yardımcıları belli oldu

Yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcıları belli oldu.

Yeni kabinenin bakan yardımcıları belli oldu
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Yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcıları belli oldu.

Yeni kabinede görev alacak bakanların yardımcıları belli olmaya başladı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy atanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu getirilmişti.

Son olarak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre ise Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğüne ise Abdülkadir Uraloğlu atandı.
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