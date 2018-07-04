Yeni KHK yayımlandı

477 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

477 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin değişiklikleri içeren 477 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükminde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı kanunlarda revizyona gidilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik değişiklikler gerçekleştirildi. Pek çok kanunda yer alan yer alan ‘nizamname’ ifadeleri ‘Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelik’ olarak değiştirildi.

Bakanlar Kurulunca ifa edilen bazı görevler doğrudan Cumhurbaşkanı’na teslim edildi. Bu doğrultuda KHK ile yürürlükteki kamun ve KHK’ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu’na yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanı’na yapılmış sayılacak.

477 sayılı KHK Cumhurbaşkanı’nın ant içip göreve başlamasının ardından yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı’nın yemin edip göreve başlamasıyla yeni hükümet kurulmuş olacak ve yetki yasası görevini tamamlayacak. Yeni dönemde Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan 1 No’lu kararnameyle bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek ve yeni teşkilat şeması belirlenecek.