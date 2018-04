Yılmaz, belediye çalışanları ile vedalaştı

AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, belediye personeliyle tek tek vedalaştı.

Türkiye’nin en uzun dönemli belediye başkanlarından olan Yusuf Ziya Yılmaz, belediye çalışanları ile Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda bir araya geldi. Yılmaz, çalışanlarından helallik alırken, 19 yıldır yaptığı hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Belediye başkanı olduğumda o dönem ki partimin 1 vekili vardı”

İstanbul’daki görevinden istifa ederek seçimler için Samsun’a geldiği ilk günlerden ve vatandaşların kendisine gösterdiği tavırdan bahseden Yusuf Ziya Yılmaz, “Karayolları İstanbul Bölge Müdürlüğünden belediye başkanlığı adayı olarak Samsun’a geldiğimde herkes bana acıyarak bakıyordu. ‘Yazık ya iyi bir bölge müdürü ve bürokrattı, seçimi almasına imkan yok’ deniyordu. Ben 1999 seçimlerinde 2 dönem başkanlık yapan Muzaffer Önder’i geçerek, yüzde 30’un üstünde bir oy alarak başkan seçildim. O dönemde seçime girdiğim Anavatan Partisi ise yüzde 12 oy aldı. Anavatan’ın ben seçime girerken 5-6 milletvekili vardı. Ben 18 Nisan’da seçildiğimde Anavatan Partisi’nin sadece 1 milletvekili vardı. Ben 1999’un 18 Nisan seçimlerine nasıl hazırlandıysam 2004, 2009, 2014’te de aynı gayretle çalıştım. 1999’dan bu zamana 19 yıl geçti. 19 senedir benim gecem gündüzüm yok. Bu şehirle yatıyorum, bu şehirle kalkıyorum, bu şehrin insanını kalbimin içine koyuyorum. Şehrimin insanlarının dertleriyle dertleniyorum, sevinciyle seviniyorum, kederiyle kederleniyorum. 19 senem böyle geçti. Benim bundan sonra, ‘ben ne olacağım? Bir daha belediye başkanı olacak mıyım? Şu olacak bu olacak mı?’ diye dertlenmek diye bir derdim olur mu?” dedi.

“19 yıllık görev süresinde dokunmadığım hiçbir yer kalmadı”

Samsun’da belediye başkanlığı yaptığı dönemde şehrin her yerine dokunduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

“19 yıllık görev sürecim içerisinde şehirde dokunmadığım bir yer kalmadı gibi geliyor bana. Etrafımıza baktığımız her yerde bir yapımız ve hizmetimiz var. Defterdarlık Binasını bile biz yaptık. Gördüğünüz her yere dokunduk, bir hizmet verdik. Bunu çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Size, ‘ben sizin patronunuz, işvereniniz değilim. Sizin işvereniniz, Samsun’un sokaklarında hiç önemsemediğiniz bir teyze, amca ya da herhangi bir insandır. Ben ve bizler onların verdikleri vergiler ile maaş alıyoruz. Ben sizi sadece yönetiyorum. Sakın beni gördüğünüzde daha fazla üretme ihtiyacı duymayın. Samsun’un halkını gördüğünüzde daha fazla üretme ihtiyacı görün. Samsun’un halkı bizim işverenimiz’ dedim. Ne olur bundan sonra da size bırakabileceğim önemli bir hatıra veya hediye olmayabilir. Ama ben size dürüstlüğü, içtenliği, samimiyeti ve hasbi olmayı bıraktım diye düşünüyorum. Bırakmalıyım, bırakmalıydım, bıraktığımı da düşünüyorum. Elimden geldiği kadar bunu yaptım. Bu şehir için yaptığınız hiçbir iyiliğin boşa gitmeyeceğini bilmenizi istiyorum. Bu şehirde yapılan her türlü hizmetten torunlarınız da faydalanacak. Yapacağınız her şey helale gider, boşa gitmez. Bundan daha güzel bir hizmet olamaz. İnşallah bundan sonra bize verilecek görevi de aynı özveri ile yapacağımızdan eminiz.”

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, konuşmasının ardından toplantı salonunun çıkışında bekleyerek yüzlerce belediye personeli ile tek tek vedalaştı.