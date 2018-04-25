YÖK Kanunu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi

Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen tasarıda bazı üniversite isimleri bulundukları illerle birlikte anılacak. ’Abant İzzet Baysal Üniversitesi’, ’Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’, ’Cumhuriyet Üniversitesi’, ’Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’, ’Adnan Menderes Üniversitesi’, ’Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’, ’Mustafa Kemal Üniversitesi’, ’Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’, ’Dumlupınar Üniversitesi’, ’Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’, ’Gaziosmanpaşa Üniversitesi’, ’Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’, ’Okan Üniversitesi’, ’İstanbul Okan Üniversitesi’, ’Ahi Evran Üniversitesi’, ’Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’, ’Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’, ’Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’, ’Namık Kemal Üniversitesi’, ’Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’, ’Erzincan Üniversitesi’, ’Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’, ’Bozok Üniversitesi’, ’Yozgat Bozok Üniversitesi’, ’Kütahya Sağlık Üniversitesi’, ’Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ olarak değiştiriliyor.

Toplam 20 adet yeni üniversite kuruluyor

Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri, İzmir Tınaztepe ve İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi adlarıyla üniversiteler kurulacak.

Yeni kurulacak üniversitelere kadro ihdası yapılacak. Bazı üniversiteler bölünerek, ayrı üniversiteler olarak eğitim hayatına devam edecek.