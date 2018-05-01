POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 17:04

YSK Başkanı Güven, “Alt yapımız var”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, “Bizim alt yapımız kesinlikle var. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Personel sıkıntımız da yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, yeteri kadar eleman alabilecekler” dedi.

YSK Başkanı Güven, 'Alt yapımız var”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, “Bizim alt yapımız kesinlikle var. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Personel sıkıntımız da yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, yeteri kadar eleman alabilecekler” dedi.

YSK çıkışında gazetecilerin sorularına cevap veren Sadi Güven, “100 bin imza toplarız ama YSK’nın alt yapısı yeterli mi” şeklinde sorular olduğunun belirtilmesi üzerine “Bizim alt yapımız kesinlikle var. Adaylara ilişkin teklifler bulunulduğunda herkese imzasını aldıktan sonra bir örneğini vereceğiz. Ayrıca bir örnek ıslak imzayı kendimiz saklayacağız, bir örneğini de sisteme atacağız. Adaylar istedikleri anda kaç imza toplandığını görme imkanına sahip olacaklar. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Personel sıkıntımız da yok. Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdik, yeteri kadar eleman alabilecekler. Yurt dışı ilçe seçim kuruluna da yurt dışı seçmenler gelip imza verecekler” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku