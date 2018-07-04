POLİTİKA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:22

YSK Başkanı Güven, Erdoğan’ın mazbatasını Kahraman’a teslim etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a teslim etti.

YSK Başkanı Güven, Erdoğan'ın mazbatasını Kahraman'a teslim etti
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a teslim etti.

YSK Başkanı Güven, Meclise gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a teslim etti. Kahraman, demokrasi ile yola devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti yeni sistemle çok daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetilecek. Daha ötelere, ilerilere ulaşacağız" dedi.

Kahraman, şaibesiz bir seçim olduğunu söyleyerek, YSK Başkanı Güven’i tebrik etti.
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