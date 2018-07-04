POLİTİKA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:08

YSK Başkanı Güven’den kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir sıkıntı olmazsa 17.00’den sonra kesin seçim sonuçlarını açıklarız" dedi.

YSK Başkanı Güven'den kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir sıkıntı olmazsa 17.00’den sonra kesin seçim sonuçlarını açıklarız" dedi.

YSK Başkanı Güven, YSK’ya gelişinde basın mensuplarının 24 Haziran’daki seçimlere ilişkin sorularını yanıtladı. 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına yönelik yapılacak itirazların son günü olduğunu anımsatan Güven, "Bugün herhangi bir itiraz gelip gelmeyeceğini bilemiyorum. Bugüne kadar 13 itiraz geldi ve bunları sonuçlandırdık. Bugün itiraz gelirse ona da bakacağız. Sonuçlandırırsak ve olağanüstü bir durum olmazsa bugün saat 17.00 itibariyle seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmazsa 17.00’den sonra kesin seçim sonuçlarını açıklarız ve Resmi Gazete’ye göndereceğiz. Cumhurbaşkanının mazbatasını da Meclis Başkanımıza taktim edeceğim" diye konuştu.

"Yerel seçimler için erken seçim tartışması var. YSK, erken seçime hazır mı?" şeklindeki soruya Güven, "Biz her seçime bir sonraki en az iki seçimlik malzememizi hazırlarız. YSK, her zaman hazır durumda olmak zorundadır. Bugüne kadar hep hazır olduk, bundan sonra da hazır olacağız. Bugün seçimi tamamladıktan sonra sonraki seçimlerle ilgili nelerimiz eksik hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu bizim rutin bir işimiz" ifadelerini kullandı.
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