04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:54

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy (yüzde 52,59), Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oy (yüzde 30,64), Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 794 oy (yüzde 8,40), Meral

IHAAW175421-SIY/04-07-2018 - YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy (yüzde 52,59), Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oy (yüzde 30,64), Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 794 oy (yüzde 8,40), Meral Akşener 3 milyon 649 bin 30 oy (yüzde 7,29), Temel Karamollaoğlu 443 bin 704 oy (yüzde 0,89) ve Doğu Perinçek 98 bin 955 oy (yüzde 0,20) aldı" dedi. 04.07.2018 17:54:21 TSI NNNN