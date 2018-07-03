Yunan Bakandan, Makedonya ile anlaşmaya engel

Yunanistan Savunma Bakanı ve iktidar koalisyonunun ortaklarından Panos Kammenos, Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan isim anlaşmasını engelleyeceklerini açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı ve iktidar koalisyonunun ortaklarından Panos Kammenos, Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan isim anlaşmasını engelleyeceklerini açıkladı.

Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim krizinin çözümü daha da uzayabilir. Yunanistan Savunma Bakanı ve iktidar koalisyonunun ortaklarından Panos Kammenos, Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan isim anlaşmasını engelleyeceklerini açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Panos Kammenos, “Benim için bu kötü bir anlaşma, bunun olmasını engellemeye çalışacağım” dedi.

Makedonya ve Yunanistan arasında yaşanan isim krizi Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ve Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov arasında yapılan ikili görüşme sonrasında sözlü mutabakata varılmıştı.