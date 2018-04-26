Zafer Koalisyonu: “İbadi’nin ziyareti Kürt-Arap kardeşliğini güçlendirdi”

Irak Başbakanı Haydar İbadi başkanlığındaki Zafer Koalisyonu Erbil Listesi Başkanı Cercis Gülizade, İbadi’nin ziyaretinin Arap-Kürt kardeşliğini güçlendirdiğini söyledi.

İbadi’nin seçim propagandası çerçevesinde bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e yaptığı ziyareti İHA için değerlendiren Zafer Koalisyonu Erbil Listesi Başkanı Cercis Gülizade, “Özellikle Arap - Kürt kardeşliği açsından büyük önem taşıyan ziyaret adeta bir dostluk mesajı verdi” dedi.

İbadi’nin salonda yaptığı adayları tanıtım sırasında bazı protestocuların fotoğrafını yırtmasıyla ilgili ise Gülizade, “Barışçıl protestodan yanayız. Bu davranış misafirperverliği ile tanınmış olan Kürt milletine yakışmıyor ve Erbil halkının görüşünü yansıtmıyor. Güvenlik güçlerinin ve yasanın bu konuda gerekenleri yerine getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zafer Koalisyonu Başkanı Başbakan Haydar İbadi, seçim kampanyası çerçevesinde geçen Eylül ayında düzenlenen tartışmalı referandum ardından ilk kez bugün IKBY başkenti Erbil’e ziyarette bulundu.