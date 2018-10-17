Zaharova: “Suriye’nin kuzey doğusunda devlet projesi endişeleri arttırıyor”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Suriye’nin kuzey doğusunda bulunan bölgede ABD tarafından oluşturulan Kürt gruplar kullanılarak merkezi hükümetin otoritesinin yerine konulmaya çalışılan yarı devlet projesi endişeleri arttırmaya devam ediyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Suriye’nin kuzey doğusunda bulunan bölgede ABD tarafından oluşturulan Kürt gruplar kullanılarak merkezi hükümetin otoritesinin yerine konulmaya çalışılan yarı devlet projesi endişeleri arttırmaya devam ediyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova gündeme dair yaptığı açıklamada Suriye konusunda önemli açıklamalar yaptı. Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önümüzdeki günlere ilişkin programları hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra güncel konuları ele aldı. Zaharova, Amerika Birleşik Devletleri’nde ajan olduğu gerekçesiyle tutuklanan Rus öğrenci Maria Butina konusuna değinerek, “13 Kasım’da ABD’de mahkemenin devamı olacak. Bu duruşmada yine avukatlarımız Butina’yı savunmaya devam edecek. Butina’nın masum olduğu konusunda ısrarımız devam ediyor” dedi.

"İdlib’te gerginlik gerginlik devam ediyor"

Zaharova, 17 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında imzalanan İdlib anlaşması konusuna da değinerek, “17 Eylül’de Putin ve Erdoğan arasında varılan anlaşmadan sonra İdlib’te gerginlik devam ediyor. Bu bölgede durum hala eskisi gibi ve stabil durumda” ifadelerinde bulundu.

“Kürt devleti projesi endişeleri arttırıyor"

Zaharova, Fırat’ın doğusunda konuşlanan Kürt gruplar hakkında da açıklamalarda bulunarak, “Suriye’nin kuzey doğusunda bulunan bölgede ABD tarafından oluşturulan Kürt gruplar kullanılarak merkezi hükumetin otoritesinin yerine konulmaya çalışılan yarı devlet projesi endişeleri arttırmaya devam ediyor. Bu bölgede yaşananları yakından takip ediyoruz” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.