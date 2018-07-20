POLİTİKA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 10:03

Zakharova: “Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklar Rus helikopterleriyle kurtarıldı”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklar Rus helikopterleriyle kurtarıldığını açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova gazetecilerle yaptığı söyleşide...

Zakharova: 'Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar Rus helikopterleriyle kurtarıldı”
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklar Rus helikopterleriyle kurtarıldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova gazetecilerle yaptığı söyleşide ilginç bir bilgi verdi. Zakharova, Tayland’da bir mağarada mahsur kalan çocukların Rus helikopterleriyle kurtarıldığını söyleyerek, “Biz Tayland’daki yetkililere Rusya kurtarma ekiplerini gönderme teklifinde bulunduk. Ekiplerimiz Tayland’da arama kurtarma sürecine katıldı. 12 çocuk ve antrenörleri Rus helikopterlerinin de katkısıyla kurtarıldı” dedi.

Bilindiği gibi yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 futbolcu çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran’da mağaraya yaptıkları gezide girişin suyla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu. Dalgıçlar eşliğinde çocukları kurtarma operasyonu 8 Temmuz’da başlatılmış, 10 Temmuz’da başarılı bir şekilde tamamlanmıştı.
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