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24 Temmuz 2018 Salı 16:26

Zambiya ve Tayland Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi ve Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit’yi kabul etti.

Zambiya ve Tayland Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi ve Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk olarak Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi’yi kabul etti. Kabulde Büyükelçi Chilengi, Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Erdoğan, ardından Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit’i kabul etti. Kabulde Büyükelçi Ekarohit, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.
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