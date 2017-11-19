Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe parti liderliğinden alındı

Zimbabve’de yaşanan kriz devam ederken Devlet Başkanı Robert Mugabe, kurucusu olduğu ZANU-PF partisinin liderliğinden azledildi.İktidarda bulunan Zanu-PF Partisi kurucuları ve liderleri de Mugabe’nin görevden alınıp alınmamasına karar vermek...

Zimbabve’de yaşanan kriz devam ederken Devlet Başkanı Robert Mugabe, kurucusu olduğu ZANU-PF partisinin liderliğinden azledildi.

İktidarda bulunan Zanu-PF Partisi kurucuları ve liderleri de Mugabe’nin görevden alınıp alınmamasına karar vermek amacıyla bugün toplandı. Ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük oranda ev hapsine alınan ve istifaya zorlanan Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin iktidarda bulunan Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephe’nin (ZANU-PF) liderliğinden alındığı kaydedildi. Yeni liderin ise, Mugabe’nin görevden aldığı yardımcısı Emmerson Mnangagwa olduğunu bildirildi.



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Öte yandan, Muhabe’nin komutanlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin Mugabe’nin evinde gerçekleşeceği ve bir Katolik papazın da arabuluculuk yapacağı kaydedildi.